Генпрокуратура подала иск к инвестору Гарберу и экс-главе «Роснефти» Богданчикову

В Арбитражный суд Сахалина поступил иск Генпрокуратуры РФ к двум бизнесменам — инвестору Марку Гарберу и экс-главе «Роснефти», а также еще к нескольким кипрским компаниям, среди которых Calmco holding, Panlow services, Fontpark limited и другие.

Подробности приводит РБК. Уточняется, что иск в суд был подан 6 февраля, а заявление о принятии обеспечительных мер было направлено в суд уже в пятницу, 7 февраля. Заседание отложено до 31 марта.

Также сообщается, что по иску проходят несколько третьих лиц — среди них оказалась Федеральная служба по финансовому мониторингу, СП ООО «Сахалин-Шельф-Сервис», АО «Восток-Инком» и другие организации.

Напомним, что Сергей Богданчиков ранее был главой «Роснефти» (до 2010 года), также он является совладельцем компании «Шельф альянс», а Марк Гарбер — писателем, предпринимателем и председателем совета директоров GHP Group.

Ранее ГП потребовала передать активы из собственности Невзлина и его партнеров в казну.