Суд рассмотрит иск ГП о передаче Домодедово в госсобственность 14 мая
РИА Новости: суд 14 мая рассмотрит иск ГП о передаче Домодедово государству
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Арбитражный суд Московской области установил дату основных слушаний на 14 мая по иску Генеральной прокуратуры РФ. Предметом иска является требование о передаче в собственность государства ООО «ДМЕ Холдинг», компании, находящейся под контролем Дмитрия Каменщика и владеющей активами аэропорта Домодедово с 2024 года, передает РИА Новости.
В карточке дела указано, что такое решение было принято после предварительного заседания, прошедшего 4 апреля в закрытом формате.
Генпрокуратура требует признать недействительными девять сделок с активами компании, совершенных с 2016 года. Иск адресован Каменщику, еще одному приобретателю группы Валерию Когану, а также 30 российским и зарубежным компаниям, входящим в группу.
Прокуратура настаивает на применении последствий недействительности сделок, а именно — изъятии в пользу РФ 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг».
На первом заседании в феврале суд удовлетворил ходатайство истца о проведении слушаний в закрытом режиме. Представители компании возражали, указывая на появление в СМИ недостоверных сведений об иске и подчеркивая необходимость информирования общественности.
В иске Генпрокуратуры, с содержанием которого ознакомилось РИА Новости, утверждается, что Каменщик и Коган, являющиеся резидентами иностранных государств, осуществляли «противоправную деятельность» с целью установления контроля над стратегически важными предприятиями России.
Ранее сообщалось, что непогода вызвала массовую задержку рейсов в аэропортах Москвы.