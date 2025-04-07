Суд рассмотрит иск ГП о передаче Домодедово в госсобственность 14 мая

Арбитражный суд Московской области установил дату основных слушаний на 14 мая по иску Генеральной прокуратуры РФ. Предметом иска является требование о передаче в собственность государства ООО «ДМЕ Холдинг», компании, находящейся под контролем Дмитрия Каменщика и владеющей активами аэропорта Домодедово с 2024 года, передает РИА Новости.

В карточке дела указано, что такое решение было принято после предварительного заседания, прошедшего 4 апреля в закрытом формате.

Генпрокуратура требует признать недействительными девять сделок с активами компании, совершенных с 2016 года. Иск адресован Каменщику, еще одному приобретателю группы Валерию Когану, а также 30 российским и зарубежным компаниям, входящим в группу.

Прокуратура настаивает на применении последствий недействительности сделок, а именно — изъятии в пользу РФ 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг».

На первом заседании в феврале суд удовлетворил ходатайство истца о проведении слушаний в закрытом режиме. Представители компании возражали, указывая на появление в СМИ недостоверных сведений об иске и подчеркивая необходимость информирования общественности.

В иске Генпрокуратуры, с содержанием которого ознакомилось РИА Новости, утверждается, что Каменщик и Коган, являющиеся резидентами иностранных государств, осуществляли «противоправную деятельность» с целью установления контроля над стратегически важными предприятиями России.

Ранее сообщалось, что непогода вызвала массовую задержку рейсов в аэропортах Москвы.