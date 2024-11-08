В РФ деятельность украинского Центра прав человека ZMINA признали нежелательной

Как сообщила Генеральная прокуратура, организация занимается дискредитацией как внутренней, так и внешней политики России, а также стремится создать условия для дестабилизации общественно-политической ситуации в стране.

Прокуратура отметила, что с начала военной операции центр способствовал распространению политических взглядов недружественных государств в контексте российско-украинского конфликта и содействовал международной изоляции Москвы.

Финансирование деятельности центра осуществляется за счет властей США, Великобритании, Нидерландов, Чехии и Швейцарии.

Кроме того, с организацией сотрудничали различные НПО, такие как чешская People In Need и американская Freedom House, которые также были признаны нежелательными в России.

Центр прав человека ZMINA, основанный в 2012 году, ведет работу по предотвращению пыток, защищает свободу слова и оказывает поддержку активистам и правозащитнику.

Ранее в РФ признали нежелательной деятельность Young Presidents Organization. Такое решение связано с позицией YPO по российско-украинскому конфликту и поддержкой ЛГБТ*-сообщества.

*международное общественное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистской организацией.