Генпрокуратура призвала отменить разрешение ДУМ на многоженство в России

Главе Духовного управления мусульман РФ (ДУМ) вынесли официальное представление с требованием устранить нарушения законодательства России. Все из-за недавней фетвы на тему многоженства, где мусульманам предварительно одобрили подобные браки. Об этом пишет РИА Новости.

В ДУМ допустили, что мусульмане России могут иметь до четырех религиозных браков одновременно, однако в Генпрокуратуре с этим не согласились. Организации на имя представителя Ильдара Аляутдинова вынесли представление с требованием отменить фетву, так как она нарушает законодательство РФ.

В надзорном ведомстве сослались на Семейный кодекс России, где нет и не было пунктов про многоженство. По закону, заключение брака невозможно, если один или оба партнера состоят в официальном союзе. Есть также отдельные прописанные в Кодексе нормы по поводу религиозных организаций. В соответствующем пункте указано, что сообщества действуют в соответствии с внутренними установлениями, однако лишь в случае, если они не противоречат местным законам. Фетва ДУМ как раз оказалась нарушением.

Напомним, что 17 декабря ДУМ выпустило двуховное заключение о «Проблематике многоженства в мусульманском сообществе России». Тогда глава организации допустил, что мусульмане в РФ могут иметь по несколько жен.