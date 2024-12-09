Около 20 человек доставили в полицию после ЛГБТ*-вечеринки в Петербурге

Арт-пространство «Явление» в Санкт-Петербурге превратилось в место сбора ЛГБТ*-активистов.

В ходе рейда сотрудники полиции задержали и доставили в отделение около 20 человек – самых активных участников мероприятия.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

С задержанными будет проведена профилактическая беседа.

По словам источника, на территории арт-пространства полицейские обнаружили и изъяли литературу «с признаками экстремистского содержания» и наклейки.

Ранее сообщалось о том, что правоохранители провели рейды в двух столичных ночных клубах.

* движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ