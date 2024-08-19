Прокурорские проверки показали, что из бюджета, созданного для реализации национальных проектов, похитили более 3 млрд рублей. Об этом в понедельник, 17 августа, сообщила lenta.ru со ссылкой на источник из Генпрокураторы РФ.

Согласно поставлению генпрокурора Игоря Краснова, контроль за исполнением российских законов является главной задачей ведомства при реализации нацпроектов.

За последние шесть месяцев сотрудники прокуратуры обнаружили более 58 тысяч нарушений. До судебного разбирательства дошли 6,7 тыс. дел, среди них 500 относятся к уголовному процессу. К дисциплинарной и административной ответственности привлекли 14,8 тыс. россиян. Выписано штрафов на сумму более 300 млн рублей.

«Нарушения выявлены в разных регионах по нацпроектам «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура», «Образование», «Экология»,— отмечают сотрудники издания.

Ранее сообщалось о том, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность неправительственной организации «Депутаты мирной России». Стало известно, что эта компания получала деньги на свою деятельность от западных кураторов из разведки. Некоторые члены «Депутатов мирной России» поддерживают экстремистов и распространяют фейки о работе российских госорганов.