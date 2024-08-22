Генпрокуратура РФ: нацист-эсэсовец Гунько находится в международном розыске

Украинский нацист Ярослав Хунка (Гунько) находится в международном розыске. Об этом в четверг, 22 августа, сообщили журналисты «Лента.ру» со ссылкой на Генеральную прокуратуру России.

Ярослава Гунько включили в базу данных Интерпола. Если его задержат в другой стране, российское ведомство сможет направить прошение о его выдаче. Мужчина обвиняется в геноциде советских граждан.

По официальным данным, он причастен к гибели более 500 человек. В 1943 году мужчина вступил в ряды 14-й пехотной дивизии СС «Галичина», известной благодаря своим карательным операциям. Отмечается, что Гунько поддерживал идеи нацизма.

Ранее сообщалось о том, что в городе Оквилл, вблизи Торонто, разрушили памятник дивизии СС «Галичина», который находился на местном кладбище. Монумент множество раз подвергался вандализму, несколько лет назад на нем было написано «нацистский военный памятник».