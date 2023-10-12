Генпрокуратура сообщила о проверке маркетплейса Wildberries

Генеральная прокуратура Российской Федерации начала проверку деятельности популярного онлайн-маркетплейса Wildberries в связи с информацией о введении комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании платы за возврат товаров.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Данное решение было принято по поручению Игоря Краснова, главы Генпрокуратуры России.

В рамках проведения проверки принимают участие представители Роспотребнадзора и Банка России, что подчеркивает серьезность и важность данного расследования. Основной целью проверки является оценка обоснованности действий Wildberries, соблюдение прав потребителей и предотвращение использования незаконных схем для извлечения дополнительных коммерческих доходов.

Генеральная прокуратура обещает внимательно рассмотреть все аспекты деятельности маркетплейса и при обнаружении нарушений законов или фактов ущемления прав граждан будут предприняты процессуальные меры.