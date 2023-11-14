Генпрокуратура Стамбула намерена судить Нетаньяху за геноцид в Газе

В турецкий Минюст поступил запрос от генпрокуратуры Стамбула с требованием возбудить в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уголовное производство по фактам геноцида палестинского мирного населения в секторе Газа, передает телеканал CNN Turk.

Также турецкое надзорное ведомство намерено добиваться через Международный уголовный суд в Гааге (МУС) привлечения израильского премьера к ответственности с обязательным ордером на арест Нетаньяху.

«Генпрокуратура Стамбула направила в Минюст запрос на возбуждение уголовного дела в отношении израильского премьер-министра Нетаньяху. В нем содержится требование, чтобы Нетаньяху предстал перед Международным уголовным судом», — говорится в сообщении.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».