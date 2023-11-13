Генпрокуратура заинтересовалась госпитализацией Отара Кушанашвили: его проверят на ложный вызов

По данным канала MASH , Генпрокуратура России проверит Отара Кушанашвили: его подозревают в ложном вызове и инсценировке инфаркта миокарда. А также и на дискредитацию ВС России из-за его высказываний.

Напомним, что медиков вызывали к ресторану Sabor de la Vida на улице 1905 года, оказали помощь и поехали госпитализировать. Телеведущий отказался и уехал домой, записав видео, что он здоров, и крайне негативно высказался в отношении тех, кто в этом сомневается. Это заметили врачи, удивились данному неуважению, а также стремлению устроить скандал.

Заявление в Генпрокуратуру России подал руководитель движения "Армия защитников отечества" Иван Отраковский, обвинив журналиста в хайпе и злоупотреблении статусом.