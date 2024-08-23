Генпрокурор Краснов раскрыл новые детали убийства царской семьи

Генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью журналисту и писателю Сергею Минаеву раскрыл новые подробности расправы над семьей последнего российского императора Николая II.

Он сообщил, что участники расправы удивлялись, почему их жертвы не умирали сразу. Оказывается, в одежде членов царской семьи были зашиты бриллианты, и пули от них отскакивали.

Также Краснов отметил, что часть драгоценностей царской семьи была найдена, но некоторые из них были присвоены.

Николай II и его семья были расстреляны в Екатеринбурге в подвале дома Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Русская церковь причислила их к лику святых. В 2015 году было возобновлено расследование гибели царской семьи.

Ранее сообщалось, что прокурорские проверки показали хищения из бюджета, созданного для реализации национальных проектов, на сумму более 3 млрд руб.