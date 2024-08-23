Генпрокурор Краснов раскрыл новые детали убийства царской семьи
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Генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью журналисту и писателю Сергею Минаеву раскрыл новые подробности расправы над семьей последнего российского императора Николая II.
Он сообщил, что участники расправы удивлялись, почему их жертвы не умирали сразу. Оказывается, в одежде членов царской семьи были зашиты бриллианты, и пули от них отскакивали.
Также Краснов отметил, что часть драгоценностей царской семьи была найдена, но некоторые из них были присвоены.
Николай II и его семья были расстреляны в Екатеринбурге в подвале дома Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Русская церковь причислила их к лику святых. В 2015 году было возобновлено расследование гибели царской семьи.
Ранее сообщалось, что прокурорские проверки показали хищения из бюджета, созданного для реализации национальных проектов, на сумму более 3 млрд руб.