Генпрокурор России поручил проверить транспортную систему по всей стране

Генпрокурор России Игорь Краснов распорядился провести всестороннюю проверку организации общественного транспорта по всей стране. Особое внимание будет уделено трамваям, троллейбусам и такси, как говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Целью проверки является снижение количества дорожно-транспортных происшествий, обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта и модернизация парка автомобилей. Прокуроры уделят внимание доступности транспортной инфраструктуры, обоснованности тарифов на проезд, а также наличию и качеству маршрутов.

Надзорные мероприятия затронут как самих перевозчиков, так и условия осуществления ими перевозок и организацию работы водителей. Проверки пройдут не только на территории России, но и в недавно присоединенных к стране Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Это позволит изучить качество интеграции их транспортных перевозок в российское правовое поле.

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