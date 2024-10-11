Минимальный размер пенсий для москвичей вырастет в 2025 году

Пенсии с городской доплатой составят 25 850 руб. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

В Москве собираются увеличить социальные расходы в 2025 году в целях увеличения благосостояния пожилых жителей столицы. Как известно, они составят половину бюджета столицы (более 689 млрд руб.)

Согласно новым данным, минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 руб. Их получат около 2 млн пожилых москвичей.

Помимо повышения пенсий, власти Москвы также планируют провести индексацию пособий и выплат на 5,5% для различных категорий жителей. Меры социальной поддержки включают доплаты к пенсиям, льготы на проезд, жилищно-коммунальные услуги и лекарственное обеспечение.

Развитие системы социальной поддержки является приоритетом для Москвы, как отметил Собянин. Министр финансов России Антон Силуанов также подтвердил, что пенсии для пожилых граждан будут расти с января 2025 года.

Ранее депутат Чаплин перечислил налоги, которые пенсионеры могут не платить.