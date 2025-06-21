Генпрокурор Венесуэлы сообщил о запросах России на экстрадицию преступников

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб в интервью РБК сообщил о том, что Россия направила четыре запроса на экстрадицию граждан, подозреваемых в совершении преступлений. Он рассказал о подробностях работы по этим запросам.

По его информации, один из запросов уже был выполнен, два находятся в процессе рассмотрения, а по одному человеку продолжается розыск на территории Венесуэлы. Одними из экстрадируемых являются Станислав Ружицкий, Ярослав Трубинов, Сергей Поляков и Леонид Закамалдин. Сааб уточнил, что по Полякову и Закамалдину сейчас идет процесс рассмотрения экстрадиции, Трубинов остается в розыске, а Ружицкий уже передан российским властям.

Ружицкий обвиняется в незаконной торговле оружием и наркотиками. В Венесуэле было установлено, что в 2011 году он готовил к продаже значительные объемы амфетамина и гашиша. После предъявления обвинений ФСБ в 2013 году он покинул Россию и стал объектом международного розыска. Его задержание в Венесуэле состоялось в марте 2024 года, и после этого он был экстрадирован.

Что касается Леонида Закамалдина, его имя внесено в список Росфинмониторинга. Он потенциально связан с терроризмом. По Ярославу Трубинову имеются данные о крупном мошенничестве, по которому следствие ведет выборгский отдел. Информация относительно Сергея Полякова в открытых источниках крайне ограничена. Тарек Сааб подчеркнул важность вопросов экстрадиции для международного сотрудничества и борьбы с транснациональной преступностью, отметив, что документы между Россией и Венесуэлой подаются своевременно, что способствует успешной реализации экстрадиционных процедур.

Ранее сообщалось, что опытная путешественница назвала Венесуэлу крайне опасной страной для посещения одинокими туристками. Это она якобы почувствовала сразу по прибытии в Каракас. Женщина утверждает, что воздух был насыщен опасностью, улицы выглядели заброшенными. Эксперт добавила, что уехала из Венесуэлы всего после одной проведенной там ночи.