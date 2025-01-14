Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, может начать учить русский язык. Благодаря этому он начнет осознавать многие вещи. Так посчитали в организации Россотрудничество, ее заявление привел в своем материале ТАСС.

Организация Россотрудничество оценило высказывание Марка Рютте, в котором он предостерег страны НАТО. По мнению генсека, страны альянса должны выкладывать на свою оборону заметно больше, чем по 2% ВВП в год. Иначе жителям этих государств всего через 4-5 лет придется учить русский язык. В Россотрудничестве заявили, что это высказывание звучит как призыв к действию.

«Если Европа действительно задумывается о том, чтобы учить русский язык, то это не просто необходимость — это возможность открыть для себя богатство русской культуры и языка», — указали в данной организации.

Там также добавили, что русский язык может стать ключом к пониманию истории, искусства, а также литературы. Рютте предложили пройти онлайн-курс русского языка.

Ранее Рютте во время выступления объявил запуск проекта по патрулированию Балтийского моря. В патрулях будут участвовать фрегаты и морская авиация, целью патрулей будет слежка за сохранностью подводной инфраструктуры тех стран, которые входят в альянс.