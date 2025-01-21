Географ Крылов назвал объем сокращения турпотока после разлива мазута в Анапе

По словам географа Петра Крылова, разлив мазута в Черном море сократит летний туристический поток в районы Анапы до 25%. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что это чревато сокращением доходов местных жителей, занимающихся обслуживанием туристов, и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

По мнению эксперта, имеется вероятность перераспределения путешественников. Спад турпотока в районе Анапы повысит интерес жителей нашей страны к поездкам в Крым, на Черноморское побережье Кавказа, а также в Абхазию.

Он отметил, что тем не менее динамика турпотока зависит от множества прочих факторов, в том числе роста уровня цен, международную обстановку, а также транспортную доступность отечественных курортов.

Ранее депутат Арапов назвал не пострадавшие от разлива мазута курорты Краснодарского края.