Геостратег Школьников пояснил, почему СВО является возрождением для общества

Он отметил, что, если взглянуть на разницу продолжительности жизни у мужчин и женщин в мире, то в первой десятке окажутся почти все страны бывшего СССР, что связано с тем, что как только у нас мужчины уходят на пенсию, они весьма быстро гаснут, поскольку теряют смысл жить дальше. Поэтому то, что мы сегодня наблюдаем в спецоперации, является во многом возрождением, поскольку весьма много людей нашли себя.

Ранее глава филиала фонда «Защитники Отечества» рассказал о проекте «Герои Подмосковья».