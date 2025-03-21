Геостратег Школьников пояснил, почему СВО является возрождением для общества
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По словам геостратега Георгия Школьникова, в русской культуре смерть почетна либо в бою, либо у станка. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что, если взглянуть на разницу продолжительности жизни у мужчин и женщин в мире, то в первой десятке окажутся почти все страны бывшего СССР, что связано с тем, что как только у нас мужчины уходят на пенсию, они весьма быстро гаснут, поскольку теряют смысл жить дальше. Поэтому то, что мы сегодня наблюдаем в спецоперации, является во многом возрождением, поскольку весьма много людей нашли себя.
Ранее глава филиала фонда «Защитники Отечества» рассказал о проекте «Герои Подмосковья».