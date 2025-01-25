Взрывы прозвучали в пригороде Киева в ночь на субботу, 25 января, передает со ссылкой на мониторинговые паблики украинский телеканал ТСН. В эти минуты в украинской столице и пригородах ревут сирены воздушной тревоги.

Отмечается, по предварительным данным, атака происходит при помощи беспилотников «Герань-2».

«Пригород Киева — взрывы», — говорится в сообщении в Телеграм-канале ТСН.

Одновременно с этим украинские СМИ информируют о звучащих взрывах в Сумах, Кременчуге, а также в городе Канев в Черкасской области.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.