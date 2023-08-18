«Герани» и «Калибры» наготове: ЧФ РФ вывел корабли с общим залпом 16 ракет
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Как сообщают паблики в соцсетях, Черноморский флот РФ готовит новую ракетную атаку по стратегическим целям киевской военщины. Предполагаемые объекты поражения российских ракет и беспилотников морские порты Украины в Одессе, Измаиле и еще ряде портовых городов.
Также поступает информация о внушительной активности российских БПЛА «Герань-2».
«Черноморский флот России вывел корабли с общим залпом 16 ракет», - приводится в публикациях.
Ранее стало известно, что украинские подразделения зашли в находящийся на направлении Времевского выступа под Запорожьем населенный пункт Урожайное и заняли его северную часть.