«Герани» и «Калибры» наготове: ЧФ РФ вывел корабли с общим залпом 16 ракет

Как сообщают паблики в соцсетях, Черноморский флот РФ готовит новую ракетную атаку по стратегическим целям киевской военщины. Предполагаемые объекты поражения российских ракет и беспилотников морские порты Украины в Одессе, Измаиле и еще ряде портовых городов.