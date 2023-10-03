«Герани» летят с юга на север Украины, в Николаевской области заревела воздушная тревога

В украинских пабликах паника. Сообщается, что на подлете к Николаевской области со стороны Черного моря находятся сразу несколько российских боевых дронов «Герань-2».

В настоящее время о каких-либо взрывах на территории указанного региона не сообщается.

В то же время в соцсетях появилась информация, что в Константиновке в ДНР (временно оккупирована ВСУ) звучат множественные взрывы. Причины происходящего уточняются.

Ранее сообщалось ,что украинские террористы предприняли попытку атаковать Брянскую область при помощи ударного беспилотника. Дрон самолетного типа, запущенный со стороны Украины, был уничтожен силами ПВО над Трубчевским районом.