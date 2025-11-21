Стало известно, как выбор завтрака влияет на уровень сахара в крови в течение дня

Врач-эндокринолог Екатерина Янг сообщила о влиянии утреннего приема пищи на метаболические процессы. Специалист отметила важность включения в завтрак продуктов, содержащих полезные жиры. Об этом сообщает РГ .

По данным эксперта, отказ от жиров в утренние часы провоцирует повышенную тягу к углеводной пище в течение дня. Это приводит к резким изменениям уровня глюкозы в кровотоке.

В качестве альтернативы врач рекомендовала использовать продукты с содержанием белков, клетчатки и полезных липидов. В этот список включены яйца, авокадо, орехи и овощи.

Отмечено, что традиционные завтраки в виде каш, хлопьев и выпечки инициируют быстрое повышение концентрации сахара в крови. Сбалансированный прием пищи способствует нормализации метаболических показателей.

Ранее были названы способы пережить резкую смену погоды в зимний сезон «сердечникам».