Миллиардер Стерлигов посоветовал россиянам купить гробы для будущего

Состоятельный предприниматель и христианин Герман Стерлигов, известный своей продажей дорогостоящего сыра, рекомендовал гражданам России задуматься о приобретении гробов. В интервью с видеоблогером Даниилом Смирновым он заявил, что в нынешней ситуации это приобретение является актуальным для каждого, поскольку продолжительность жизни сокращается. Беседа с бизнесменом, часто оказывающимся в центре скандалов, размещена на видеохостинге YouTube.

В ходе беседы Стерлигов продемонстрировал два гроба. Он упомянул, что один из них был преподнесен ему в дар. Миллиардер отметил, что его сыновья изготовили гроб с ручками.

По его словам, гроб рано или поздно понадобится каждому, и особенно важно иметь его в наличии, учитывая христианскую традицию захоронения до заката солнца, а не на третий день после смерти.

Он подчеркнул, что раньше у всех христиан гробы были подготовлены заранее. Также Стерлигов акцентировал внимание на том, что гробы не должны отличаться излишней роскошью.

Ранее сообщалось, что в Сеть выложили видео украинского кладбища с торчащими из могил гробами бойцов ВСУ.