Германия держит Россию в курсе уголовного дела о подготовке госпереворота россиянкой

Во вторник генпрокуратура Германии выдвинула обвинения гражданке России, занимавшейся подготовкой государственного переворота, вместе с ней по делу проходят еще 26 человек. В посольстве России сообщили, что знаю о происходящем. Там же пояснили, что девушка была задержала в декабре прошлого года вместе с другими людьми. Германия позволила контактировать дипломатам с россиянкой, консульство оказывает помощь ей и ее адвокатам, насколько позволяют полномочия.

При этом комментариев по поводу судебного процесса и уголовного дела посольство не дает, так как считает происходящее внутренними делами Германии.