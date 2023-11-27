Германия еще два месяца не сможет получить обновленные БМП Puma
Фото: [©Алексей Витвицкий/РИА Новости]
Минобороны Германии заявило, что страна не сможет получить обновленные БМП Puma еще как минимум два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, первые машины, прошедшие модернизацию, должны были поступить на вооружение до конца 2023 года, но возникла необходимость доработать БМП, из-за чего сдача отложилась. Сейчас речь идет о том, что обновление должно завершиться в феврале следующего года, а уже к концу месяца машины передадут армии.
Всего бундестаг решил закупить 50 таких машин, хотя модель славится регулярными поломками и недолговечностью. Заказ был оформлен еще в мае.