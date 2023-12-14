Германия направила Украине еще партию систем ПВО и ракеты к ним

Германия передала киевским властям еще несколько систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает РИА Новости .

Правительство Германии сообщило, что Украина получила уже вторую систему ПВО Patriot из обещанных. Также власти передали ВСУ ракеты для этих систем. По словам канцлера Шольца, система начнет работу на Украине уже до конца этого года.

Также сообщается, что Киев получил от Берлина гусеничные вездеходы Bandvagn 206. Всего было передано девять таких машин. Планируется, что поставки вооружения будут продолжены.