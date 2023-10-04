Германия не собирается поставлять Киеву крылатые дальнобойные ракеты Taurus

В ближайшее время Германия не планирует поставлять ВСУ ракеты Taurus. Об этом сообщает ТАСС .

По данным европейских СМИ, власти Германии еще не направили официальный отказ в ответ на требование Украины поставить ракеты, но уже дали понять, что в ближайшее время поставок ракет Taurus в Киев не будет. Канцлер оставил такое развитие событий допустимым, но маловероятным. Во время переговоров представители Германии заявили, что готовы оказать любую помощь киевскому режиму, в перспективе даже могут поставить ракеты для систем Patriot, но о дальнобойных ракетах не сказали ни слова.

Предположительно, основной причиной, по которой власти Германии не хотят передавать ракеты Taurus, является опасение, что украинские войска нанесут новые удары по Крымскому мосту с их применением.