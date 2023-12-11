Германия посчитала, сколько будет стоить Европе прием Украины в ЕС

Германия посчитала, во сколько странам Европы обойдется прием Украины в ЕС. Об этом сообщает РИА Новости .

Институт экономики Германии посчитал, что прием Украины в ЕС будет иметь несколько значительных последствий для экономики всей Европы, так как киевские смогут претендовать на гораздо большее количество денег из бюджета Евросоюза. По примерным подсчета, полноценное участие Украины в союзе будет стоить странам Европы 130-190 миллиардов евро.

Также в институте отметили, что эти средства должны пойти на сельское хозяйство и повышение благосостояния Украины.