Германия посчитала, сколько будет стоить Европе прием Украины в ЕС
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Германия посчитала, во сколько странам Европы обойдется прием Украины в ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.
Институт экономики Германии посчитал, что прием Украины в ЕС будет иметь несколько значительных последствий для экономики всей Европы, так как киевские смогут претендовать на гораздо большее количество денег из бюджета Евросоюза. По примерным подсчета, полноценное участие Украины в союзе будет стоить странам Европы 130-190 миллиардов евро.
Также в институте отметили, что эти средства должны пойти на сельское хозяйство и повышение благосостояния Украины.