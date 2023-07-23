Германия спешно наладила производство снарядов для поставленных Киеву ЗСУ Gepard

Как пишет со ссылкой на источники в оборонном концерне Rheinmetall издание Bild, новые снаряды скоро будут отправлены на Украину и поступят на вооружение ВСУ.

Спешка объясняется тем фактором, что в самой ФРГ Германии запасов указанных боеприпасов давно нет, ибо они списаны много лет назад.

«Первые снаряды вскоре должны поступить в фронтовые подразделения. Чтобы восполнить острую нехватку боеприпасов, Rheinmetall за несколько месяцев запустил новую производственную линию на своем предприятии в Унтерлюсе (Нижняя Саксония), на что обычно уходят годы», - пишет издание.

Отмечается, что указанные 35-миллиметровые боеприпасы Rheinmetall до конца 2023 года поставит Киеву в количестве не менее 40 тыс штук.

Напомним, ранее президент Зеленский потребовал от генсека Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке. А миллиардер Дональд Трамп счел безумием даже думать о приеме Украины в НАТО.