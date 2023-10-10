Германия выделила миллиард евро на укрепление противовоздушной обороны Украины
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Германия намерена продолжить укрепление систем ПВО Украины накануне зимы. Подробности рассказало ТАСС.
Из сообщения министерства обороны Германии следует, что страна выделит Украине еще миллиард евро. Средства должны пойти на усиление противовоздушной обороны. Как подчеркнули в немецком минобороны, Германия хочет защитить инфраструктуру Украины, поэтому передаст киевским властям еще несколько комплексов Patriot и IRIS-T SLM &SLS. Также Киев сможет получить от немцев еще три установки Gepard.
Пока неизвестно, когда произойдет очередная поставка, но решение о передачи систем ПВО и установок было принято еще 5 октября. Новую помощь немецкий канцлер обсудил с украинским президентом на саммите в Гранаде.