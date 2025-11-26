Герои в белых халатах: министр здравоохранения рассказал о подвиге врачей в самолете

Врачи из Удмуртии провели экстренную операцию в небе, спасая жизнь пассажира самолета. Два офтальмолога на протяжении всего рейса боролись с тяжелейшим сердечным приступом у мужчины и смогли стабилизировать его состояние до момента посадки.

Как сообщил в своем официальном телеграм-канале министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин, во время полета у одного из пассажиров резко ухудшилось самочувствие. Медики диагностировали у него комплекс угрожающих жизни симптомов: гипертонический криз, приступ стенокардии, аритмию и сильнейшие боли в сердце.

На борту оказались специалисты Республиканской офтальмологической клинической больницы Удмуртии Денис Коршунов и Александр Комиссаров. Несмотря на то, что их основная специализация — офтальмология, полученных в медицинском вузе знаний и навыков хватило, чтобы оказать неотложную помощь.

Врачи непрерывно работали с пациентом в течение двух часов и добились стабилизации его состояния. Благодаря их слаженным действиям самолет совершил посадку в штатном режиме, а пассажиру была обеспечена дальнейшая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что хирурги вышли за рамки протокола ради спасения двух жизней.