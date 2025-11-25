Оставленный умирать в фуре: хирурги вышли за рамки протокола ради спасения двух жизней

В ямальском городе Муравленко медики продемонстрировали профессиональное мастерство и человечность, спасая не только пациента, но и его четвероногого напарника. Об этом со ссылкой на депздрав рассказало интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Дальнобойщика с осложнениями сахарного диабета доставили в больницу с острым гнойным процессом в пальце правой стопы, требовавшим срочного хирургического вмешательства. Во время госпитализации мужчина сообщил врачам тревожную деталь — в кабине его грузовика остался верный спутник в дальних рейсах, щенок спаниеля по кличке Елизавета.

Медицинский персонал мгновенно отреагировал на возникшую проблему. Хирург Степан Цимбалюк и заведующая неврологическим отделением Евгения Капцова лично отправились на поиски автомобиля, чтобы вызволить испуганное животное. Пока опытный хирург Талех Мамедов проводил пациенту вскрытие и дренирование абсцесса, создавая условия для полноценного оттока жидкости и предотвращения рецидива, его коллеги организовали временный приют для собаки.

История получила продолжение в терапевтическом отделении, где ямалец продолжает лечение, зная, что его верный друг находится в надежных руках.

Ранее сообщалось, что российские яхтсмены спасли десятки вьетнамцев во время мощнейшего потопа.