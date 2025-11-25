Оставленный умирать в фуре: хирурги вышли за рамки протокола ради спасения двух жизней
Ямальские врачи спасли дальнобойщика и вызволили из фуры его собаку
Фото: [Врач скорой помощи в Дубне/Медиасток.рф]
В ямальском городе Муравленко медики продемонстрировали профессиональное мастерство и человечность, спасая не только пациента, но и его четвероногого напарника. Об этом со ссылкой на депздрав рассказало интернет-издание «Ямал-Медиа».
Дальнобойщика с осложнениями сахарного диабета доставили в больницу с острым гнойным процессом в пальце правой стопы, требовавшим срочного хирургического вмешательства. Во время госпитализации мужчина сообщил врачам тревожную деталь — в кабине его грузовика остался верный спутник в дальних рейсах, щенок спаниеля по кличке Елизавета.
Медицинский персонал мгновенно отреагировал на возникшую проблему. Хирург Степан Цимбалюк и заведующая неврологическим отделением Евгения Капцова лично отправились на поиски автомобиля, чтобы вызволить испуганное животное. Пока опытный хирург Талех Мамедов проводил пациенту вскрытие и дренирование абсцесса, создавая условия для полноценного оттока жидкости и предотвращения рецидива, его коллеги организовали временный приют для собаки.
История получила продолжение в терапевтическом отделении, где ямалец продолжает лечение, зная, что его верный друг находится в надежных руках.
Ранее сообщалось, что российские яхтсмены спасли десятки вьетнамцев во время мощнейшего потопа.