Герой «Книги рекордов России»: подмосковный экстремал установил рекорд за чашечкой чая в проруби

Группа из 34 опытных «моржей» — 21 мужчины и 13 женщин — установила национальный рекорд, проведя 15 минут по пояс в ледяной воде с чаем из самоваров под Малоярославцем. Среди участников был представитель краснознаменского клуба «Космические моржи» Александр Чубаров, который в интервью REGIONS раскрыл не только детали события, но и практические принципы, превращающие экстрим в осмысленную и полезную практику.

Организация такого события, по словам Чубарова, требовала не только личной выносливости, но и серьезной командной подготовки. Все участники прошли строгий отбор — это были квалифицированные спортсмены, включая тех, кто переплывал Ла-Манш.

Даже накануне рекорда организаторам пришлось оперативно пилить лед, сковавший за ночь озеро, и вытаскивать льдины, что стало дополнительной «разминкой». Ключевой вывод для любителей: подобные достижения возможны только после многолетнего системного закаливания и под руководством опытных наставников, а не в результате спонтанной бравады.

Польза подобной практики, как подчеркивает Чубаров, выходит далеко за рамки физиологии. Он напрямую связывает экстремальные виды спорта с ментальным здоровьем, называя их эффективным инструментом управления стрессом и расширения личных границ.

«Без крепкой, устойчивой, здоровой психики заниматься экстремальным спортом не получится. Несомненно, экстремальные виды спорта служат отличным способом справляться со стрессом», — поделился Александр.

Таким образом, рекордное чаепитие в проруби — это наглядный урок дисциплины, психологической устойчивости и командной поддержки.

Ранее сообщалось, что Русский Халк из Подмосковья и легенда экстрима покажут шоу в Люберцах.