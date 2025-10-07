Герой «Афериста из Tinder» от Netflix задержан в Грузии: Саймон Леваев заявил о подставе

Знаменитый мошенник Саймон Леваев, ставший героем документального фильма Netflix «Аферист из Tinder», задержан в Грузии. Из тюремной камеры он заявил, что не помнит инкриминируемых ему преступлений и не исключил возможности подставы. Об этом пишет РИА Новости.

Израильтянин Саймон Леваев, известный как герой документальной ленты Netflix «Аферист из Tinder», оказался в грузинской тюрьме. По информации СМИ, его подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах — он мог выманить у женщин по всему миру более $10 млн.

Однако из места заключения Леваев сделал громкое заявление. Он сообщил, что не утверждает о своей невиновности, но при этом совершенно не помнит деяний, в которых его обвиняют. Мошенник сослался на крайне малое количество представленных доказательств, намекая на возможную подставу. Напомним, его схема заключалась в знакомствах с женщинами через приложения для знакомств и последующем выманивании у них крупных сумм под выдуманными предлогами.

