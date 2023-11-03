Герой России и его расчет полностью остановили наступление войск Украины

Расчет противотанкового ракетного комплекса во главе с Щербаковым только перешел на новое направление. Как заметил сержант, еще не все изучили, не знали, где может появиться противник, откуда может прийти. И тут Щербаков услышал, что на соседа справа наступают украинские войска. Он смог самостоятельно обнаружить противника и открыл огонь. Таким образом его расчет полностью сорвал наступление.

Минобороны сообщило, что сержанту Щербакову за уничтожение танков, БТР, БМП, автомобилей, опорных пунктов ВСУ и боевиков была вручена медаль «Золотая Звезда». Сам военнослужащий планирует продолжить службу на СВО и хочет получить офицерское звание. Он подчеркнул, что все заслуги «в полях» – достижения всего коллектива, а не его лично.