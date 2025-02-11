Герой завирусившегося видео с СВО обратился к россиянам с просьбой

Участник спецоперации Константин Головин записал видео с передовой, которое в 2023 году облетело весь интернет. На нем он читает стихи и прощается с близкими, а затем чудом выживает в окружении дронов. Об этом пишет KP.RU .

Боец отряда «Шторм» четвертой гвардейской бригады выжил во время окружения вражескими дронами в декабре 2023 года под Клещеевкой. Тогда военный получил ранение в голову и рану артерии, а после записывал прощальное послание детям. Считая, что ситуация безнадежная он также прочитал стихи Игоря Талькова про родину, еще не зная, что впереди его ждет непростой путь спасения. Именно эти кадры стали популярными в каналах Telegram, публиковались на телевидении и широко обсуждались в передачах, таких как «Время героев».

«Я тогда должен был погибнуть от кассетного дрона, но товарищ с позывным «Фантом» спас меня — сбил его. Хотя сам, к сожалению, погиб от камикадзе», — рассказал «Юрист».

По воспоминаниям бойца, он долго шел раненый, полз, прятался в кустах от вражеских дронов, забирался под сгоревшую технику и многое другое. Все это время он поддерживал себя морально, в основном молитвами и стихами. Нашли его ребята из «Барса», которые помогли добраться до безопасного места и получить медицинскую помощь. Был долгий путь операций и восстановления. После травм боец уже не мог помочь на передовой напрямую, но занялся гуманитарной деятельностью — не менее важной во время СВО.

«Я бы хотел обратиться ко всем: молитесь за пацанов. Может, каждый думает, что он маленький человек и с его молитвы пользы не будет. Но сила — в коллективной молитве. Она меня и уберегла», — заключил «Юрист».

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