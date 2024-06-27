Геронтофил пробрался в дом к 70-летней женщине в Ленинске-Кузнецком

Жители кузбасского Ленинска-Кузнецкого заявили, что неизвестный мужчина напугал пожилую женщину, пробравшись к ней домой. По предварительной версии, сибиряк был пьян и пытался изнасиловать старушку. Об этом пишет «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на местное сообщество в соцсетях.

Изначально в соцсетях опубликовали видеозапись, на которой видно улицу. Ночную тишину неожиданно прерывает душераздирающий крик, переходящий в понятные слова: женщина пытается выгнать незваного гостя и настойчиво советует ему уйти.

Позже история приобрела новые подробности. Сообщается, что пьяный Казанова решил пробраться в жилище к 70-летней женщине.

«Оказывается, что кричала бабушка с соседнего дома, к ней ворвался пьяный сосед и хотел применить действия сексуального характера, полиция приезжала, никаких мер к нему не принято, хотя много по улице живет детей, неизвестно что придет ему в голову в следующий раз», — говорится в сообщении.

Полиция приехала к сибирячке также утром. Однако пока правоохранители не подтверждают информацию о попытке изнасилования: все сведения из Сети проверят. Мужчина, на которого ополчились местные жители, не задержан ввиду отсутствия на это причин.

Ранее сообщалось, что школьник перевел 700 тысяч рублей одноклассникам, угрожавшим насилием семье.