Геронтолог Конев: рассудку Байдена угрожает тяжелая стадия деменции

Президент США сдает позиции: постоянные конфузы на публике и серьезные оговорки делают из него неуверенного лидера. Специалисты в беседе с KP.RU рассказали, какой диагноз может быть у Джо Байдена, и почему ему нельзя доверять управление целой страной.

Телесуфлер стал лучшим другом Байдена: без него президент не способен говорить и формулировать мысли. Помогают советники, карточки и таблетки, которые иногда вызывают у него странное поведение. Мир уже видел, как американский глава путал Ирак и Украину, здоровался со строительным краном и даже пустым местом, путался в пространстве, нарушал правила поведения на светских мероприятиях и многое другое.

Все это вкупе вызывает вопросы о здоровье лидера штатов. Специалисты отмечают, что у Байдена может быть тяжелая форма деменции, которая провоцирует непредсказуемые реакции. Геронтолог Юрий Конев предположил, что лидера Белого дома одолевает сосудистая и деменция альцгеймеровского типа. Он держится только за счет стимулирующих таблеток.

«Президент США страдает деменцией, переходящей из второй степени в третью. Следующий этап — когда он ляжет в позу эмбриона. Это крайне тяжелая стадия, когда человек дезориентирован в пространстве и времени <...> такие препараты истощают резервы нервной системы, отсюда и вспышки агрессии. Если раньше после такой накачки стимуляторами президента США отправляли на недельку на пляж в Делавэр, то сейчас его просто перестали жалеть. Такому человеку нельзя доверять важные решения, тем более — доверять ядерный чемоданчик», — высказался специалист.

Однако деменция может развиваться по-разному. Не исключают, что даже эти признаки угасания когнитивных способностей у 81-летнего президента США пока не критические, хоть и вызывают опасения.

Ранее сообщалось, что Байден потерялся во время саммита Большой семерки.