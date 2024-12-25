ГИБДД раскрыла подробности лобового ДТП на кузбасской трассе

В Госавтоинспекции Кузбасса рассказали про аварию с четырьмя пострадавшими на трассе к Анджеро-Судженску. Об этом пишет VSE42.Ru .

Как отметили инспекторы, авария двух легковушек произошла в 8:15 на девятом километре трассы Кемерово – Анжеро-Судженск. Правоохранители восстановили предварительную картину произошедшего. По версии ведомства, ДТП мог спровоцировать 44-летний водитель «Волги», так как он неправильно занял свою полосу и выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем Hyundai Solaris.

В результате аварии четыре человека, водители и пассажиры обеих машин, получили травмы.

ГИБДД продолжают выяснять подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что мужчина и беременная женщина разбились в ДТП с грузовиками в Карелии.