Подполковник Кент Миллер, который занимал должность в штабе верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе и о смерти которого сообщили в Канаде, вероятно, мог погибнуть от удара российских ФАБ-1500 в районе украинского города Сумы. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Военная хроника».

Миллер скончался 25 ноября, о чем ранее сообщила Объединенная оперативная группа ВС Канады в Украине. В официальном сообщении говорится, что причиной его смерти стали некоторые медицинские осложнения, однако местонахождение его гибели не уточняется.

Существует высокая вероятность, что подполковник действительно умер 25 ноября, однако не в Канаде, а, скорее всего, в области Сум, в результате нанесения удара по одному из расположений иностранных специалистов, куда попали четыре ФАБ-1500.

Миллер проходил службу в оперативном подразделении НАТО и занимался подготовкой инженерных войск Украины. На его счету 24 года военной службы в канадских вооруженных силах.

Ранее сообщалось, что заместитель главнокомандующего объединенными силами Североатлантического альянса по трансформации Кристиан Бадиа считает, что соперничество Запада с Россией является не просто новой холодной войной, а борьбой за установление новоявленного мирового порядка.