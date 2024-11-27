Заместитель главнокомандующего объединенными силами Североатлантического альянса по трансформации Кристиан Бадиа считает, что соперничество Запада с Россией является не просто новой холодной войной, а борьбой за установление новоявленного мирового порядка. Об этом военный рассказал газете Süddeutsche Zeitung.

По его мнению, Россия пребывает «в одном строю» с КНДР, КНР и Ираном. Бадиа утверждает, что перечисленные страны заняты совместным созданием спутников и гиперзвукового оружия, а еще наращиванием потенциала в сфере компьютерных сетей. Сделав столько громкое заявление, он не сообщил никаких доказательств. Офицер отметил, что перечисленные страны вместе с Бразилией, Индией и ЮАР ставят под вопрос главенствующее положение стран Запада.

Ранее замминистра МИД РФ Сергей Рябков сообщил, какой знак был дан США и НАТО после запуска «Орешника».