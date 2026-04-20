«Гид в вашем телефоне»: в Подмосковье придумали новый способ знакомить детей и взрослых с историей мячковского лука

Теперь узнать о том, как простой овощ стал частью культурного кода региона, можно с помощью аудиовизуального комикса, оживающего прямо на глазах у посетителей. Достаточно навести камеру обычного смартфона на тематические изображения, и интерактивный гид в увлекательной форме поведает о том, где выращивали этот уникальный сорт, с какими трудностями сталкивались местные фермеры и как развивалась эта сельскохозяйственная традиция на протяжении десятилетий.

Авторы проекта убеждены, что такой подход не просто расширяет знания о традициях родного края, но и превращает знакомство с историей в по-настоящему захватывающее приключение для гостей всех возрастов. Напомним, что мячковский лук — это ценный местный сорт, выведенный в результате длительной народной селекции. Согласно легенде, его семена привез из Болгарии, из-под города Плевны, крестьянин села Мячково Иван Секарев, вернувшийся с русско-турецкой войны. Новый овощ пришелся по вкусу односельчанам, и с тех пор лук начали активно возделывать в окрестностях коломенского села.

