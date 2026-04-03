Неделя высоких технологий в «IT-Куб. Электросталь»: погружение школьников в мир инноваций

Программа выстроена так, чтобы максимально расширить представления молодежи о современных высокотехнологичных отраслях, пробудить интерес к профессиям будущего и сформировать гибкие навыки через практическую деятельность. В основе концепции — органичное сочетание фундаментальных курсов по алгоритмизации и программированию с интенсивными интерактивными форматами: деловыми играми, управленческим симуляторами и увлекательными научно-популярными занятиями.

«Неделя высоких технологий в Электростали — пример того, как через игровые механики, проектную работу и решение реальных кейсов мы формируем у школьников не только технологическую грамотность, но и чувство сопричастности к развитию экономики региона и страны», — подчеркнули в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Образовательная программа адаптирована для разных возрастных категорий и предлагает многообразие форматов обучения. Так, ученики начальной школы погружаются в основы алгоритмизации на занятии «Космическая миссия» в лаборатории программирования на Scratch. В лаборатории системного администрирования участники изучают серию занятий «ИИ кинематограф: от сценария до визуализации».

Значительное внимание в программе уделено знакомству с передовыми высокотехнологичными отраслями. В лабораториях робототехники и кибербезопасности с успехом прошел «Атомный урок. Гордость. Вдохновение. Мечта!». Через серию увлекательных экспериментов, яркие комиксы и командные игры участники познакомились с принципами работы атомных станций и ледокольного флота, узнали о перспективных профессиях в атомной сфере и оценили колоссальный вклад этой отрасли в развитие страны.

По итогам мероприятия будет сформирован ценный банк методических разработок. Он послужит надежной основой для проведения подобных интенсивов в других образовательных организациях Московской области, расширяя возможности для ранней профориентации и раскрытия талантов у подрастающего поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что школа №1 откроется после капитального ремонта в Кашире в 2026 году.