Гидролог Шишкин посоветовал грибникам отказаться от камуфляжной одежды

Знаток природы и гидролог из Санкт-Петербурга Василий Шишкин в беседе с RuNews24 рассказал, чего не следует делать грибникам и другим любителям лесных прогулок. В первую очередь он отметил, что камуфляж — плохая одежда для походов по чаще.

В лес нужно всегда идти в полной готовности, надев яркую и плотную одежу. По какой-то причине среди грибников стали популярны камуфляжные образы. По словам Шишкина, это одна из ошибок, которая даже может привести к трагедии. Дело в том, что когда человек потеряется в лесу, камуфляж значительно осложнит поиски.

Лесник также рекомендовал обязательно взять с собой полностью заряженный телефон и пауэрбанк, еду и воду, нож, зажигалку и свисток. Не лишним будет захватить фонарик, дождевик и лекарства. Специалист советовал сразу звонить в 112, как только стало ясно, что найти выход из леса не получается.

Когда была установлена связь со спасателями или полицией, нужно оставаться на одном месте, а не блуждать по окрестностям в поисках дороги или цивилизации. Главное не паниковать и подавать сигналы при приближении спасательной бригады.

Ранее сообщалось, что в Башкирии за сутки пропали пятеро грибников.