Врач Уланкина назвала сроки открытия купального сезона в этом году

Летние купания являются одним из наиболее приятных и освежающих удовольствий жарких дней. Многие люди с нетерпением ждут момента, когда можно будет окунуться в прохладную воду и ощутить себя бодрее. Врач Ольга Уланкина рассказала, когда именно начинать купальный сезон и почему необходимо избегать некоторых водоемов. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, как правило, сезон купания начинается, когда вода в природных водоемах прогревается до комфортной температуры — от +18-22 °C. В разных субъектах РФ это может случиться в разное время, в этом случае все индивидуально зависит от климата и погодных условий.

Медик подчеркнула, что для купания важно выбирать только проверенные и разрешенные места. Иные водоемы могут быть опасны в силу содержания в них бактерий и паразитов, способных вызвать инфекции кожи, кишечные заболевания и прочие проблемы со здоровьем. Дно сомнительных водоемов может быть опасным — с камнями, корягами, стеклом, пластиком и иными отходами, а также с резкими перепадами глубины, что в свою очередь грозит травмами. Помимо этого, в разрешенных местах обычно имеются службы спасения, которые придут на помощь в случае опасности.

По ее мнению, немаловажно уделить водоемам, где водятся утки и иные водоплавающие птицы, поскольку они могут быть носителями различных вирусов и бактерий, в том числе кишечной палочки, сальмонеллы, лептоспиры и прочих патогенов. К тому же в подобных местах нередко повышена концентрация веществ, благоприятных для размножения болезнетворных микроорганизмов.

Ранее сообщалось, что около 30 официальных пляжей откроется в Нижегородской области в летний сезон.