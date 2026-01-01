Гидрометцентр предупредил о холодной погоде в столичном регионе в первый день года

В столичном регионе в четверг, 1 января, сохранится зимний характер погоды. По данным Гидрометцентра, ожидается облачность, местами пройдет небольшой снег, на дорогах и тротуарах возможна гололедица.

Днем в Москве температура воздуха составит от –12 до –10 градусов, в ночные часы похолодает до –17.

В Подмосковье дневные показатели будут колебаться в диапазоне от –14 до –9 градусов, а ночью температура может опуститься до –19.

Ветер прогнозируется западного, юго-западного и южного направлений со скоростью от 3 до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение суток будет находиться в пределах 738–743 миллиметров ртутного столба.

