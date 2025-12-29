«Лошадь на дереве и снежный кот»: москвичи начали лепить из снега необычных персонажей

Первый серьезный снегопад в Москве не просто украсил город, а разбудил в его жителях дух творчества. Вместо классических снеговиков во дворах начали появляться самые неожиданные снежные скульптуры. Об этом сообщает Lenta.ru.

Белый покров, наконец-то укутавший столицу, стал для москвичей настоящим холстом. Традиция лепить снеговиков получила неожиданное развитие — горожане соревнуются в оригинальности.

Среди дворовых арт-объектов можно встретить снежную лошадь, вскарабкавшуюся на ствол дерева, и упитанного кота, больше похожего на самостоятельного персонажа, чем на круглого снеговика. Одна из фигур щеголяет вместо ведра пятилитровой пластиковой бутылкой, а другая изображает медведя.

Энтузиазм охватил не только детей, но и взрослых. В сеть попало видео, где столичный дворник, явно соскучившийся по снегу, смастерил аккуратного мини-снеговика ростом не более двадцати сантиметров. Мужчина тщательно выбирал для своей небольшой скульптуры лучший ракурс и фон. Эта трогательная история показывает, что первый снег — это всегда маленький праздник, возвращающий горожан к простым зимним радостям.

Ранее снежный унитаз появился в центре Истры.