Гидрометцентр предупредил о мокром снеге и гололедице

Жителей Москвы и Московской области в пятницу, 13 февраля, ожидает облачная погода с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, а также возможная гололедица, сообщает Гидрометцентр .

В столице днем воздух прогреется до +1…+3 °C, а ночью температура опустится до –3 °C. В Подмосковье дневная температура составит от –1 до +3 °C, ночные значения ожидаются около –5 °C.

Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 5–10 м/с. Атмосферное давление будет держаться в диапазоне 731–734 мм рт. ст., что выше средних показателей для февраля.

Ранее сообщалось, что Подмосковье ждет опасный температурный удар.