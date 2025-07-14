Гидрометцентр предупреждает о сильных дождях и ветре до 22 м/с в нескольких регионах

Сильные дожди и штормовой ветер ожидаются в пяти федеральных округах России в начале недели. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о неблагоприятных погодных условиях в нескольких регионах страны, сообщает ТАСС .

На юге России в понедельник и вторник прогнозируются ливни с грозами, градом и сильным ветром до 22 м/с. В бассейнах и притоках реки Кубани, на юго-востоке Краснодарского края и Черноморском побережье (включая Геленджик и Туапсинский район) ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок. При этом температура воздуха останется высокой.

Северо-Западный округ также попадет под влияние непогоды. В Ленинградской области ожидаются дожди и усиление ветра до 15-20 м/с. Сильные осадки прогнозируются и в регионах Центрального федерального округа, особенно в начале недели.

Сибирский регион столкнется с продолжительными ливнями. В Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской областях, Алтайском крае и Республике Алтай ожидаются ливни с ветром до 22 м/с. Аналогичная погода прогнозируется в Красноярском крае, Хакасии и Туве.

На Дальнем Востоке в Забайкальском и Приморском краях в первой половине недели ожидаются сильные дожди с грозами и ветром 15-18 м/с.

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