Гидрометцентр спрогнозировал аномальную погоду до конца января

Температура воздуха по всей стране на данный момент превышает средние значения. По словам эксперта, этот январь окажется особенно теплым.

Он также отметил, что в Москве за первые двенадцать дней месяца температура была выше нормы более чем на пять градусов. Синоптики прогнозируют, что с середины недели и вплоть до окончания недели в столице вновь ожидается потепление.

Ранее синоптик Тишковец рассказал о погоде в Московском регионе на Крещение. По его словам, ожидается похолодание, которое можно назвать символическим. Ночью температура может опуститься до -5 градусов, а днем будет около 0 градусов.