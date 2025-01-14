Гидрометцентр спрогнозировал аномальную погоду до конца января
Вильфанд: температура воздуха до конца января будет очень высокой
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До конца января в большинстве регионов России ожидаются аномально теплые температуры, сообщило РИА Новости, ссылаясь на главного научного сотрудника Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Температура воздуха по всей стране на данный момент превышает средние значения. По словам эксперта, этот январь окажется особенно теплым.
Он также отметил, что в Москве за первые двенадцать дней месяца температура была выше нормы более чем на пять градусов. Синоптики прогнозируют, что с середины недели и вплоть до окончания недели в столице вновь ожидается потепление.
Ранее синоптик Тишковец рассказал о погоде в Московском регионе на Крещение. По его словам, ожидается похолодание, которое можно назвать символическим. Ночью температура может опуститься до -5 градусов, а днем будет около 0 градусов.