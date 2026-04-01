Гидрометцентр спрогнозировал температуру выше нормы на лето 2026 года

В июне, июле и августе 2026 года средняя месячная температура воздуха в большинстве регионов России ожидается выше климатической нормы. Такие прогностические данные Гидрометцентра РФ приводит ТАСС .

Согласно прогнозу, в июне температура будет выше нормы в регионах Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, в Уральском федеральном округе, а также на северо-западе Красноярского края. Исключением станут Приморский край и Сахалин — там средняя температура ожидается ниже, чем в июне 2025 года.

В июле выше нормы средняя месячная температура прогнозируется на востоке Северо-Западного, Центрального и Южного федеральных округов, в Приволжском федеральном округе, на большей части Уральского федерального округа, а также на Таймыре. При этом по сравнению с июлем прошлого года теплее будет на востоке Северо-Западного округа и на западе Уральского округа.

В августе превышение нормы наиболее вероятно на Алтае, в Республике Тыва, на большей части Якутии, на севере Хабаровского края и на западе Магаданской области. Прохладнее, чем в августе 2025 года, ожидается на востоке Северо-Западного федерального округа и на севере Урала.

